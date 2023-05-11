Стрелять врагу есть чем: в Минобороны сообщили об увеличении обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях

Анна Маляр отметила, что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях.

На Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось количество вражеских обстрелов. Это свидетельствует о том, что у оккупантов нет дефицита боеприпасов, на который они постоянно жалуются.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Любая информация военного характера во время войны — это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях", — подчеркнула она.

Маляр отметила, что оккупанты способны общаться между собой по телефону, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях.

"Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось. То есть стрелять есть чем", — подытожила замминистра обороны.

Напомним, в ВСУ ранее объяснили, зачем Пригожин лжет о снарядном голоде в Бахмуте.

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