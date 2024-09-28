"Стреляй – эта наши": пока россияне сдавались в плен, армия РФ по ним же и ударила (видео)

Пока россияне сдавались в плен, армия РФ по ним же и ударила.

Об этом сообщила 33-я Отдельная механизированная бригада в Faceook.

"Стреляй – это наши. Возможно, именно таким был приказ офицера армии РФ, когда они попали по колонне собственных военнослужащих. Во время очередного штурма на Кураховском направлении нашей бригаде а также соседям по флангам удалось остановить колонну техники", – говорится в сообщении.

Позже в тот же день группа оккупантов смогла высадиться в посадку зоны ответственности 33-й бригады.

"Зря. Почувствовали на себе ярость бешеных сбросов беспилотных бомбардировщиков. Путем бомбезных переговоров российские визитеры приняли правильное решение – сдаться в плен. Семь их вышло из посадки. Просто улов. Как только пилоты начали выход с оккупантами – российская армия провела доб. Метко скосили нескольких — в добрые руки нашей бригады дошли не все...", — говорится в сообщении под видео.

Стреляй — это наши Возможно, именно таким был приказ офицера армии РФ, когда они попали по колонне своих военнослужащих. Во время очередного штурма на кураховском направлении нашей бригаде и соседям по флангам удалось остановить колонну техники. Позже в тот же день группа окупантов смогла высадиться в посадку нашей зоны ответственности. Зря почувствовали на себе ярость бешеных сбросов беспилотных бомбардировщиков Путем бомбезных переговоров российские визитеры приняли правильное решение – сдаться в плен. 7 их вышло из посадки. Просто улов. Как только пилоты начали выход с оккупантами — российская армия провела доблестный обстрел. По своим. Метко скосили нескольких — в добрые руки нашей бригады дошли не все... А как это было — смотри Опубликовано 33 Отдельная Механизированная Бригада Суббота, 28 сентября 2024 г.

Ранее сообщалось, что Курахово находится по флангам в относительном окружении.