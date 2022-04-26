Стреляют и выбивают информацию: российские оккупанты хвалятся, как пытают пленных украинцев

Российские оккупанты грубо нарушают нормы международного права.
Они пытают и издеваются над украинскими военнопленными. Спецслужбы РФ еще и это поощряют.
Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор российского убийцы.
Он признается, что украинских мужчин и женщин вывозят в РФ, чтобы "выбить информацию". Вместе с тем, несмотря на бесчеловечные пытки, смелые украинские защитники ничего не сообщают убийцам.
Его собеседница называет пытки украинских военных "приемом". Сотрудница спецслужб РФ почему-то жалуется на то, что украинцы защищают свою землю и призывает убийцу продолжать издевательства, поскольку среди оккупантов много раненых.
"Надеемся, ей не будет так весело, когда она будет рассказывать обо всем на международном трибунале", — говорится в сообщении.
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