Стреляют и выбивают информацию: российские оккупанты хвалятся, как пытают пленных украинцев

Российские оккупанты грубо нарушают нормы международного права.

Они пытают и издеваются над украинскими военнопленными. Спецслужбы РФ еще и это поощряют.

Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор российского убийцы.

Он признается, что украинских мужчин и женщин вывозят в РФ, чтобы "выбить информацию". Вместе с тем, несмотря на бесчеловечные пытки, смелые украинские защитники ничего не сообщают убийцам.

Его собеседница называет пытки украинских военных "приемом". Сотрудница спецслужб РФ почему-то жалуется на то, что украинцы защищают свою землю и призывает убийцу продолжать издевательства, поскольку среди оккупантов много раненых.

"Надеемся, ей не будет так весело, когда она будет рассказывать обо всем на международном трибунале", — говорится в сообщении.

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