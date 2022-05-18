"Стреляют из-под тишка": жителей Одесщины предупредили о высокой вероятности ракетных ударов оккупантов

В Одессе остается высокой вероятность ракетных ударов по России.

Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 18 мая.

По его словам, российские оккупанты могут стрелять как из Черного моря, где соответствующая группировка кораблей Черноморского флота России постоянно перегруппировывается и несет на борту крылатые ракеты, так и с территории временно незаконно аннексированного украинского Крыма.

"Оккупанты не могут продемонстрировать успехи на фронте, то пытаются делать это с помощью ракет — стреляют из-под тишка, пытаются уничтожать наши объекты инфраструктуры. Вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой. Враг может стрелять как из Черного моря, так с территории временно оккупированного Крыма. Подразделения ИПСО врага активизируются — соблюдайте информационную безопасность", — говорится в его сообщении.

Он отметил, что в регионе проводится постоянная контдеверсионная работа. Людей просят обращать внимание на подозрительных лиц.

Напомним, ранее российские оккупанты снова обстреляли Одесщину ракетой: ее сбила ПВО.

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