По словам пленного, уже случались случаи, когда корейцы принимали россиян за ВСУ, поскольку все славяне для них "на одно лицо".

Российский военнопленный рассказал свои впечатления о северокорейских военных, переброшенных на фронт в Курскую область.

Видео допроса опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

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По словам пленника, северокорейцев на штурмы не посылают и держат на второй линии.

При этом уже были случаи дружеского огня, когда корейцы принимали россиян за ВСУ, поскольку все славяне для них "на одно лицо".

"Было все нормально, пока не привезли корейцев. С ними же не поговоришь. "Привет – пивет". И все. Они начали стрелять по нам. Может в панике. Потому что приняли нас за противника. Потому что мы все – славяне для Их на одно лицо. Пытались их образумить, куда стрелять. Командование на это все забивает. Им легче послать нас, русских, на штурм, чем корейцев. Потому что они с**куны. И еще будет скандал, если они погибнут. Я не в восторге от таких союзников", – рассказал пленный.

Стреляют по россиянам: российский пленный рассказал о солдатах КНДР

Напомним, что первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области.

Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении 1 ноября сообщал, что первые тысячи солдат из КНДР уже находятся недалеко от украинской границы.

Разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназначения.

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