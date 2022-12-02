Стреляют по своим: Арестович объяснил, почему российские мобилизованные ни на что не способны

По словам Арестовича, на поле боя мобилизованные россияне не различают цели, не знают, куда и как стрелять.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские мобилизованные – малоэффективны и ничего не могут взять.

Об этом он заявил в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Мобилизированные неспособны ничего взять (населенные пункты – ред.). Это очень сложная военная задача, которую они не могут решить. Они умеют выполнять только очень простые задачи. Они могут либо идти в наступление прямо в лоб, либо прямо в лоб обороны. Для того, чтобы батальон из 400 человек мог выполнять на поле боя простые двухходовки, нужно очень усиленно готовить 4 месяца", – говорит советник ОП.

По его словам, после двухнедельной подготовки на полигоне мобилизованные могут только сидеть в окопе и стрелять по сторонам или идти напролом, пока их не убили.

"Когда группа спецназа считается боеспособной по натовским стандартам? После 4-х лет совместного выполнения задач. 4 года они учатся вместе, действуют вместе, участвуют в миссиях, и только после этого они считаются слаженной группой", – заметил Арестович.

Советник ОП продолжил, что на поле боя мобилизованные россияне не различают цели, не знают, куда и как стрелять.

"В стрессовой ситуации они не могут понять, где их товарищ, а где враг. Они не могут элементарного, не могут занять позиции. Тогда их психика разлагается на молекулы, потому что они понимают, что ничего не умеют. Российское руководство массово забивает фронт ими. Им больше ничего не нужно", – подытожил он.