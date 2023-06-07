Стреляют прямо по ногам: в Херсонской области оккупанты не позволяют людям спасаться от воды

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС люди пытаются спастись от подтоплений и пробуют выезжать из области, однако на оккупированных территориях левобережья Днепра россияне не дают людям возможности спастись и стреляют прямо по ногам.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказала жительница Антоновки в Херсонской области Татьяна Ахтеменко.

Так, в прямом включении из Херсона были слышны выстрелы. Женщина стоит возле сгоревшего дома, который недавно купили люди, и его обстреляли российские оккупанты.

Тем временем в Антоновку прибывает большая вода – мост уже затоплен, населенный пункт оказался отрезанным. В низине дома полностью затопило.

Напомним, на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Из-за подрыва дамбы оккупантами они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории.

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