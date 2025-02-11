Стремительное наступление на Курщине: украинские десантники показали видео

Украинские бойцы заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.
Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ.
Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице командования ДШВ ВСУ.
В сообщении говорится, что наступление десантников происходило во взаимодействии с подразделениями сил поддержки, боевого и логистического обеспечения.
В результате стремительного и неожиданного противника маневра украинские бойцы заняли новые рубежи и значительно улучшили тактическое положение.
Как сообщалось, подразделения украинской армии недавно продвинулись юго-восточнее Суджи в Курской области. Кроме того, они совершили механизированные атаки в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.
Напомним, на территории Курской области РФ зафиксировано продвижение украинских войск, которое носит тактический характер.
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