Стремительное наступление на Курщине: украинские десантники показали видео

Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице командования ДШВ ВСУ.

В сообщении говорится, что наступление десантников происходило во взаимодействии с подразделениями сил поддержки, боевого и логистического обеспечения.

В результате стремительного и неожиданного противника маневра украинские бойцы заняли новые рубежи и значительно улучшили тактическое положение.

Украинские десантники совершили стремительное наступление на Курщине

Как сообщалось, подразделения украинской армии недавно продвинулись юго-восточнее Суджи в Курской области. Кроме того, они совершили механизированные атаки в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Напомним, на территории Курской области РФ зафиксировано продвижение украинских войск, которое носит тактический характер.

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