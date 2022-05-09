Стремится посеять панику среди украинских защитников: РФ разгоняет фейк об эпидемии туберкулеза в ВСУ

Центр противодействия дезинформации предупреждает, что указанная информация не соответствует действительности и создана только с одной целью – для деморализации и распространения панических настроений среди военных.

Пророссийские Telegram-каналы тиражируют фейк о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Вооруженных Силах Украины.

Россия стремится посеять панику среди украинских защитников, не гнушаясь "разгоном" фейка о том, что "в украинской армии началась эпидемия туберкулеза".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

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В частности, пропагандисты отмечают, что "украинские медики не могут определить точную причину эпидемии, однако склоняются к двум вариантам массовой вспышки":

"призыв недообследованных резервистов и бойцов терробороны";

"активный призыв в ряды ВСУ заключенных".

В то же время, ссылаясь на неизвестный "источник в Генштабе ВСУ", пропагандисты отмечают, что "уровень санитарных потерь от туберкулеза составляет более 10% личного состава, а многие военные болеют в очень тяжелой форме и нуждаются в эвакуации".

"Предупреждаем, что указанная информация не соответствует действительности и создана только с одной целью – для деморализации и распространения панических настроений среди военных", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним, на оккупированную территория враг распространяет фейки о принудительной мобилизации в Украине.

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