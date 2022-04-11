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Стремятся помогать: в Украине люди массово записываются в добровольцы-спасатели

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Стремятся помогать: в Украине люди массово записываются в добровольцы-спасатели

Пресс-служба МВД Украины

Более половины желающих – из Киева и Киевской области.

В Украине более восьми тысяч человек записались в отряд спасателей-добровольцев.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, больше половины желающих - из Киева и Киевской области. И это, акцентируют в МВД, только за шесть дней регистрации. 

При этом люди, которые уже записались, сразу рвутся оказывать помощь. Однако привлечь к работе их оперативно нельзя из-за большого количество минирований.

"Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для вашей работы”, — отметили в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, что Москва не намерена прекращать боевые действия на время переговоров  с Украиной.

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