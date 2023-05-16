Стресс из-за войны: Лисовый рассказал о массовом посттравматическом расстройстве у подростков

По словам Лисового, игнорирование этих проблем может иметь крайне негативные последствия.

С начала полномасштабной войны у 26% украинских подростков обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство. Вероятно, что эта цифра будет только расти.

Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовый

Он подчеркнул, что забота о ментальном здоровье должна стать частью жизни каждого украинца и украинки. В частности, для этого следует интегрировать в образование психосоциальную поддержку и психологическую помощь.

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Чтобы снизить количество стресса у подростков, руководитель МОН в следующем учебном году предлагает:

научить украинцев заботиться о своем психическом здоровье через образовательный процесс;

научить правильному алгоритму действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

трансформировать психологическую службу в системе образования

По словам Лисового, игнорирование этих проблем может иметь крайне негативные последствия.

"Нам всем сложно – и это нормально. Мы очень устойчивы. Теперь эту стойкость нужно сделать суперсилой", – сказал Лисовый.

Ранее новоназначенный глава Минобразования Оксен Лисовый обратил внимание, что в старших классах украинских школ учат почти 20 предметов. В то же время и педагоги, и родители видят, что интереса к обучению у подростков все меньше.

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