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Стресс из-за войны: Лисовый рассказал о массовом посттравматическом расстройстве у подростков

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Стресс из-за войны: Лисовый рассказал о массовом посттравматическом расстройстве у подростков

У подростков все чаще выявляют стресс на фоне войны

По словам Лисового, игнорирование этих проблем может иметь крайне негативные последствия.

С начала полномасштабной войны у 26% украинских подростков обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство. Вероятно, что эта цифра будет только расти.

Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовый

Он подчеркнул, что забота о ментальном здоровье должна стать частью жизни каждого украинца и украинки. В частности, для этого следует интегрировать в образование психосоциальную поддержку и психологическую помощь.

Чтобы снизить количество стресса у подростков, руководитель МОН в следующем учебном году предлагает:

  • научить украинцев заботиться о своем психическом здоровье через образовательный процесс;
  • научить правильному алгоритму действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
  • трансформировать психологическую службу в системе образования

По словам Лисового, игнорирование этих проблем может иметь крайне негативные последствия.

"Нам всем сложно – и это нормально. Мы очень устойчивы. Теперь эту стойкость нужно сделать суперсилой", – сказал Лисовый.

Ранее новоназначенный глава Минобразования Оксен Лисовый обратил внимание, что в старших классах украинских школ учат почти 20 предметов. В то же время и педагоги, и родители видят, что интереса к обучению у подростков все меньше.

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Дата публикации
Просмотры
811
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