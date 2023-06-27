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Строит ли "Вагнер" военные базы в Беларуси и есть ли угроза для Украины — пограничники ответили

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Строит ли "Вагнер" военные базы в Беларуси и есть ли угроза для Украины — пограничники ответили

Строят ли террористы Пригожина базы в Беларуси — ответ ГНСУ / Фото: Associated Press

Украина следит за ситуацией с российской террористической организацией.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что они пока не фиксируют строительство баз для террористов "Вагнера" на территории Беларуси.

Об этом сообщает ГПСУ.

Демченко отметил, что украинская разведка и пограничники внимательно следят за ситуацией в Беларуси. Он добавил, что пока там не фиксируется строительство военных баз для террористов "Вагнера".

"О появлении информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в частности Госпогранслужбы", — подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, ранее российские оппозиционные СМИ писали, что в Беларуси начали строить несколько лагерей для наемников ЧВК "Вагнер" и родственники российских боевиков подтверждают, что военных отправляют в соседнюю страну.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку ЧВК "Вагнер" в Беларуси, потому что ВС РБ получат от них "ценный опыт". Впрочем, он не подтвердил, находятся ли они на территории РБ.

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Дата публикации
Просмотры
316
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