Жорин сказал, какие города нужно готовить к обороне уже сегодня

По мнению военного, готовить к обороне Днепропетровскую область нужно уже сегодня.

С точки зрения динамичной ситуации на фронте, военное командование и местные власти должны заранее думать об обороне населенных пунктов, до которых могут дойти оккупанты, и строить в городах и поселках продуманную и мощную систему фортификационных сооружений.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр майор Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны заблаговременно. А не ждать пока линия фронта подберется к очередному населенному пункту", — написал военный.

Он подчеркнул, что с точки зрения ситуации в Селидово и Покровске, нужно уже сейчас готовить Днепропетровщину к обороне. И самое главное – контролировать этот процесс.

Напомним, в Третьей штурмовой заявили о тяжелой ситуации на всех участках фронта. По словам Жорина, раньше можно было говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения на отдых. Сейчас такого уже нет.

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