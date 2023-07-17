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Строительство новой ГЭС вместо Каховской – в "Укргидроэнерго" рассказали, сколько на это уйдет времени и денег

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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507
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Строительство новой ГЭС вместо Каховской – в "Укргидроэнерго" рассказали, сколько на это уйдет времени и денег

В "Укргидроэнерго" рассказали, сколько времени и денег нужно на строительство новой ГЭС в Херсонской области./AP Photo.

На строительство новой ГЭС в Херсонской области нужны годы и не менее миллиарда долларов.

На строительство новой ГЭС в Херсонской области вместо Каховской, которую 6 июня 2023 года подорвали россияне, нужно примерно семь лет и $1-1,2 млрд.

Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Сроки строительства таких технически сложных проектов как гидроэлектростанции устанавливаются календарным графиком строительства, который разрабатывается в составе проектной документации и составляется на основе проекта выполнения работ. Так учитывается последовательность работ, технологии строительства сооружений, графики изготовления и поставки оборудования, материалов, использования человеческих ресурсов для строительства и т.д.", — объяснил он.

Он подчеркнул, что работам будет предшествовать обследование территории после деоккупации, демонтажные и другие работы, которые также потребуют времени.

Напомним, в Минэкономики посчитали сумму прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, — по меньшей мере $2 млрд.

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Дата публикации
Просмотры
507
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