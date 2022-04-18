"Строят застенки и доводят людей до голода": Зеленский рассказал о преступлениях оккупантов на юге Украины

"Строят застенки и доводят людей до голода": Зеленский рассказал о преступлениях оккупантов на юге Украины

Эту территорию переводят в рублевую зону и подчиняют административной машине России.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к демократическому миру с просьбой отреагировать на то, что российские оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом он говорил во время обращения вечером, 17 апреля.

“Там строят застенки. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода”, – перечислил украинский лидер.

По словам Зеленского, оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" — переводят эту территорию в "рублевую зону" и подчиняют административной машине России.

"Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку "рублевой оккупации" Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – часть оккупационной машины”, — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил необходимость эмбарго на поставку нефти из России.

"Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия откровенно использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать”, – подчеркнул он.

Зеленский также выразил свою поддержку всем, кто борется за Украину в городах и общинах юга нашего государства.

“Каждое проявление такой борьбы затрудняет оккупантам реализацию их задачи. Саботируйте распоряжение оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Протестируйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось уродить жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске”, — призвал президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 53-го дня войны

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты юга Украины артиллерийским огнем и ракетами.

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