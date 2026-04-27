Стубб обнародовал безумные потери РФ в войне против Украины
Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военных, чем Украина.
За последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила на фронте от 30 до 35 тысяч россиян.
Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб.
По его данным, в 95% случаев это происходило с помощью беспилотников и соотношение потерь Украины и РФ составляет 1 к 5.
В то же время Стубб признал, что у него больше нет оптимизма относительно мирного соглашения в Украине.
«Я просто не вижу, чтобы Путин изменил свое мнение. Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев и, знаете, работал над этим, но в результате это оказалось классической российской тактикой затягивания», — сказал он.
Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.
По состоянию на 27 апреля общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составили около 1 326 460 человек — такие данные Генштаба.