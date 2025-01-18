Студент и учитель "с очками Гарри Поттера": что известно о погибшем в Кривом Рогу юноше

Алексей оставил после себя светлый след в сердцах знавших его людей.

17 января в результате ракетной атаки по Кривому Рогу погиб 20-летний студент педагогического университета и учитель Алексей Акименко. Он активно занимался волонтерством, коллекционировал книги и участвовал в исследовательских экспедициях.

По словам преподавателя Криворожского государственного педагогического университета Владимира Казакова, в день трагедии парень пытался спасти свою тетю, когда после первого удара по городу побежал в поврежденное здание. В результате удара его тетя, 22-летняя девушка, погибла позже в больнице.

В вузе добавили, что парень получал образование по специальности "География". Он также отметил, что Алексей был не только талантливым студентом, но и активно приобщался к культурной жизни университета, где являлся председателем культурно-массового сектора факультета.

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"Мы потеряли будущего географа и педагога. Он строил много планов по путешествиям и походам, ездил в экспедиции. Имел острый ум и большую жажду знаний и изучения мира. Он шел на риск и был готов всегда прийти на помощь людям", — написал Владимир. Казаков.

Алексей также преподавал географию в Криворожском лицее №35 "Импульс", где его коллеги описывают парня как перспективного педагога с грандиозными планами на будущее.

"В памяти он останется веселым, активным, невероятно харизматичным парнем. Увлекался историей, исследовал окружающую среду родного края, путешествовал по горам, любил море. Умел дружить, поддерживать, вдохновлять", — вспоминают Алексея в лицее.

Он был активным участником зооволонтерского движения и помогал приюту для бездомных животных. Приятели вспоминают его как человека с огромным творческим потенциалом, большим сердцем и глубоким интересом к природе и путешествиям.

Благотворители вспоминают, что в 2021 году вместе со студентами факультета парень снял для зверинца ролик, а в канун Нового года в 2024 году привез для собак сено, чтобы те не мерзли.

"Это была та встреча, которую мы хорошо запомнили и еще долго обсуждали то, как невероятно крута у нас молодежь", — отметили зоозащитники.

Погибший Алексей

Напомним, в результате атаки россиян по Кривому Рогу, переселенец Игорь потерял вторую жену. Первую он похоронил в 2022 году в оккупированном Херсоне.

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