Студентов 26 стран мира эвакуировали поездом в Польшу (фото)

Студентов 26 стран мира эвакуировали поездом в Польшу (фото)

Из Украины уехали 768 иностранных студентов из Харькова.

Из Украины в Польшу эвакуировали студентов 26 стран мира.

В пункте пропуска "Мостиская железнодорожная" пограничники оформили поезд "Львов-Перемышль", которым выезжали из страны 768 иностранцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Все студенты университетов Харькова эвакуировались в страны ЕС.

В частности, это граждане: Афганистана, Бангладеша, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Эквадора, Зимбабве, Иордании, Ливана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Палестины, РФ, Сирии, Сомали, Судана, Сингапура, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Индии и Италии.

Студенты 26 стран мира эвакуированы поездом в Польшу ▪️В пункте пропуска «Мостиска железнодорожная»... Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Четверг, 10 марта 2022 г.

"Во время паспортного контроля иностранцы выразили благодарность пограничникам, пожелали скорейшей победы над врагом, а также сообщили, что обязательно вернутся в свои любимые харьковские университеты, как завершится война", — говорится в сообщении.