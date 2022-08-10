Студентов иностранных вузов не выпускают на обучение за границу: что произошло

Студенты-украинцы иностранных вузов жалуются на то, что их не выпускают за границу, якобы из-за существования негласного запрета Госпогранслужбы на выезд студентов.

Десятки пользователей соцсетей 8 августа атаковали страницу Госпогранслужбы в Facebook. Под одной из публикаций Государственной пограничной службы Украины появилось множество комментариев от студентов и их родителей, которые не могут уехать на учебу. Украинцы жалуются на то, что пограничники перестали выпускать студентов на обучение в иностранные вузы, некоторые считают, что существует негласный запрет на выезд студентов.

Вот некоторые из комментариев под публикацией Госпогранслужбы

Могут ли студенты иностранных вузов уехать за границу

Ситуацию на украинских пограничных пропускных пунктах относительно выезда студентов иностранных вузов разъяснила нардеп от "слуг", профессор права Юлия Гришина. Она подтвердила, что от студентов и их разгневанных родителей поступают многочисленные жалобы в связи с невозможностью выехать на учебу. Как объяснила Гришина, по украинскому законодательству сейчас никому из студентов не разрешен выезд за границу. По закону о мобилизации студенты могут получить освобождение от призыва, но не более.

В марте Кабмин утвердил, что студенты-ребята высших учебных заведений не имеют права пересечения границы. "Де-юре студенты ни украинских, ни зарубежных вузов не могут пересекать государственную границу во время военного положения", – объяснила нардепка. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправил письмо в Госпогранслужбу с просьбой сделать исключение для тех студентов, кто уже учился в иностранных вузах на момент начала мобилизации, до полномасштабной войны в Украине, то есть для вступивших в иностранный вуз до 24 февраля. После этого центры комплектования начали предоставлять справки студентам иностранных вузов для выезда за границу.

По словам Гришиной, сначала пограничники выпускали всех студентов, кто имел такую справку, а не только тех, кто уже учился за границей, как распорядился Залужный. Однако позже выяснилось, что такую бумагу в военкоматах могли получить и поступившие в зарубежные высшие учебные заведения после 24 февраля, хотя в письме Залужного о них речь не шла.

То есть правила пересечения границы не менялись, Госпогранслужба лишь тщательнее проверяет документы в пограничных пунктах пропуска.

Юлия Гришина сообщила, что она направила официальное обращение к Валерию Залужному с просьбой разрешить всем студентам дневной и дуальной форм обучения в иностранных вузов пересекать границу.

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