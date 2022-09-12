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Ствольная артиллерия не достает до Харькова: Жданов объяснил уменьшение россиянами обстрелов города

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Ствольная артиллерия не достает до Харькова: Жданов объяснил уменьшение россиянами обстрелов города

Фото з відкритих джерел

Остается только реактивная артиллерия и ракетные войска.

Российская ствольная артиллерия уже не достает до Харькова.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Харьков наконец получает уменьшение количества обстрелов за счет того, что российская ствольная артиллерия отодвинута от города. Остается лишь реактивная артиллерия и ракетные войска", — отметил эксперт.

Напомним, что после обстрела сейчас Харьков на 80% со светом и водой. В районах, где есть проблемы с водоснабжением, городские власти обещают восстановить все через несколько часов.

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Дата публикации
Просмотры
1267
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