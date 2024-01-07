Стягивают ресурсы и готовятся к новым штурмам: аналитики назвали главную цель россиян на востоке

Российская армия имеет целью захватить остальную часть Луганской области и продвинуться в Харьковскую и Донецкую области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что российские войска усилили обстрелы украинских позиций вблизи Невского (к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и стягивают резервы в этом районе, готовясь к новым штурмам.

Сообщается также, что на Купянском направлении действуют подразделения российского подразделения "Ветер 177" 16-й бригады спецназа (ГУ Генштаба РФ), а подразделения 7-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") действовал возле Белогоровки.

Российские источники утверждают, что украинские войска 6 января обстреляли объекты инфраструктуры в оккупированной Кадиевке Луганской области ракетами HIMARS.

Напомним, западные СМИ сообщили, что российские войска могут осуществить наступление под Харьковом уже 15 января. В то же время местные власти говорят, что не видят концентрации вражеских войск.

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