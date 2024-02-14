Стягивают резервы: оккупанты готовят наступление на еще один украинский город - ВСУ

В ВСУ заверили, что они готовы к любым планам врага.
Российские военные стянули силы на Ореховское направление для наступления на город.
Об этом сообщает комментарий спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона в среду, 14 февраля.
По его словам, группировка врага – равна силам в районе Авдеевки.
"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое российское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", — сказал он.
Он добавил, что сейчас основными направлениями для кафиров остается Авдеевское и направление Марьинки, в частности село Новомихайловка.
"Враг готовится к ожидаемому наступлению. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", — уверен Лиховой.
Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись возле Бахмута.
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