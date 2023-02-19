Стягивают силы: глава Авдеевки оценил, когда и где россияне будут пытаться "лезть" в новое наступление

Барабаш дал свою оценку тому, что будет происходить 24 февраля.

Российские оккупанты стягивают войска на Донецкое направление, что может свидетельствовать о вероятной подготовке нового наступления на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Об этом заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

По данным разведки, к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Барабаш говорит, что даже с неполной комплектацией – "это очень много людей".

"Есть информация, что они пытаются небольшими машинами (не грузовиками) завозить боекомплект на окраине Макеевки и Донецка. Это говорит о плане на масштабную наступательную операцию. Имея в резерве множество людей, будут пытаться лезть. 24 февраля, вероятно, будут наступать", – предположил Барабаш.

Говоря о 24 февраля, глава ВГА выразил мнение, что в этот день россияне будут обстреливать областные центры Украины, а в атаку пойдут на всех или на большинстве направлений на линии фронта.

"Мое личное мнение – будут ракетные удары по областным центрам 24 февраля. А на линии фронта они пойдут в атаку по всем или по большинству направлений. Для этого подтянули резерв", – добавил Барабаш.

Руководитель Авдеевской ВГА отметил, что сейчас россияне не бросают большие силы на штурмы, а пытаются продвинуться малыми группами.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. оккупанты, вероятно, хотят показать сакральность этой даты.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Владимир Путин накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Но у русской армии недостаточно ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление до 24 февраля.

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