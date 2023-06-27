"Стягивают всех": в ВСУ рассказали, какие войска РФ присутствуют на востоке Украины

Силы обороны Украины начали действия по всей линии фронта, в частности, одни из самых тяжелых боев идут сейчас на Востоке Украины. РФ продолжает пополнять оккупационную армию новыми подразделениями.

Об этом рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникации Сергей Череватый, пишет 24 канал.

"В целом у россиян были амбициозные планы – большое стратегическое наступление, но сейчас понятно, что о нем не говорится. Однако враг набирает еще личный состав, чтобы хотя бы удержать позиции, и по возможности, на небольших участках, сейчас на Лимано-Купянском направлении, пытаться штурмовать, чтобы показать, что они до сих пор способны не только на оборону, но и на проактивные действия", — отметил заместитель Восточной группировки войск.

По его словам, несмотря на нехватку личного состава, Москва боится объявлять новую волну мобилизации. Ведь паника среди российского населения и нежелание воевать только растет, к тому же усилили ее недавние события с Евгением Пригожиным.

"Большое скопление людей, которые чем-то не удовлетворены, поэтому для них это уже большая проблема. Поэтому на фронт уже тянут каждой твари по паре", — добавил Череватый.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что террористы ЧВК "Вагнер" позорно скрылись из Бахмута. Там находятся представители других частных военных компаний, "зеки" и регулярная оккупационная армия.

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