Су-25, Су-34, танки, БМП и "Грады": украинская авиация уничтожает войска РФ с полным комплектом техники

Су-25, Су-34, танки, БМП и "Грады": украинская авиация уничтожает войска РФ с полным комплектом техники

"Загибаем пальцы и добавляем потенциальные авиационные потери оккупантов к обнародованной Воздушными Силами информации", — говорится в заявлении Командования Воздушных Сил ВСУ.

10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

По предварительной информации – это полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и т.д.

По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушных цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

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По информации авиации Воздушных Сил тоже поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.

Есть информация и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденная фотоматериалами, которые на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – американским "Стингером".

ТСН.ua

Поэтому есть данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и опубликована на официальных источниках.

"А пока загибаем пальцы и добавляем потенциальные авиационные потери кафиров к обнародованной Воздушными Силами информации. Не забываем и о работе авиационных беспилотных комплексов "Байрактар ТВ-2", которые уничтожили ЗРК Бук М-1 и другие цели", — говорится в заявлении.

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