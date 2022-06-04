Су-34, Ка-52, "Форпост", четыре крылатых ракеты и пара "Орланов" – итог работы украинской ПВО за сутки

Всего за сутки 4 июня уничтожены девять воздушных целей оккупантов.
На Восточном направлении 4 июня зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении — БпЛА "Форпост".
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
По информации Военно-морских сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенных из подлодок захватчиков.
Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах.
Всего за сутки 4 июня уничтожены девять воздушных целей оккупантов:
- один самолет (предварительно Су-34);
- один вертолет (Ка-52);
- три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");
- четыре крылатые ракеты.
Напомним, украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.
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