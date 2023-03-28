"Субъектности не существует": в ОП назвали последствия для Лукашенко, если РФ разместит в Беларуси "ядерку"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление диктатора Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия и спрогнозировал, как это повлияет на войну России против Украины.

Об этом сообщает NV.

"Это (размещение ядерного оружия в Беларуси. – Ред.) не имеет практически никакого смысла с точки зрения происходящего на поле боя и относительно того, какое влияние это будет иметь на ход военных событий как таковых", – считает Подоляк.

По его мнению, с технической точки зрения не имеет значения, где именно находится ядерное оружие — в Беларуси или в России.

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Подоляк объяснил, что такими заявлениями Путин пытается повысить ставки и принудить другие государства к диалогу на условиях России. В то же время, диктатор сознательно идет на нарушение международных документов о нераспространении ядерного оружия.

"Это произошло по факту после разговора с главой КНР Си Цзиньпином, в которой была зафиксирована невозможность перемещения ядерного оружия с одной суверенной территории на другую суверенную территорию, в этом случае имеется в виду из России в Беларусь", — напомнил советник руководителя ОП.

Он предупредил, что после размещения на своей территории ядерного оружия Беларусь "получит существенное повышение цены за эту войну для себя в том числе и существенное повышение количества и качества санкций".

Также Подоляк сказал, что "субъектности Лукашенко вообще не существует", ведь военную вертикаль в Беларуси контролирует не он, а Кремль.

"И эта позиция, если все-таки Россия действительно не просто имитирует перевозку ядерного оружия в Беларусь, а попытается это устроить, то это будет означать, что Лукашенко вообще можно вычеркнуть из перечня людей, о которых нужно упоминать", — подытожил он.

Напомним, 24 марта диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. По мнению военного эксперта Александра Коваленко, российское ядерное оружие может оказаться не только в Беларуси, но и Сирии.

В ГУР рассказали, что украинская разведка вместе с мировыми коллегами контролирует возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

ТСН.ua собрал подробности и мнения экспертов, какими будут последствия заявления Путина.

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