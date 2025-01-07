Суд арестовал боевика корейского происхождения, возглавившего пророссийские выступления в Луганске

По данным Луганской областной прокуратуры, в апреле 2014 года Ли Вон Чоль организовал пророссийский митинг в Луганске, выступая как один из лидеров группировки "Луганская гвардия".

Суд приговорил к 8 годам заключения Ли Вон Чоля — гражданина Украины корейского происхождения, который в 2014 году стал одним из символов пророссийских выступлений в Луганской области, вывесив российский флаг над зданием Луганской облгосадминистрации. В октябре 2024 года его взяли в плен украинские военные во время боев в Донецкой области.

Об этом сообщила Луганская областная прокуратура.

Что известно о деле Ли Вон Чоля ?

По данным Луганской областной прокуратуры, в апреле 2014 года Ли Вон Чоль организовал пророссийский митинг в Луганске, выступая как один из лидеров группировки "Луганская гвардия". Он вместе с приспешниками захватил здание СБУ в Луганске, похитил оттуда огнестрельное оружие и взрывчатку, а также поднял российский флаг над рядом государственных учреждений, в частности, Луганской ОГА, прокуратурой и областным управлением МВД.

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В начале мая 2014 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Казацкая национальная гвардия всевеликого войска донского им. Платова", где вступил в должность стрелка. В составе этой группировки он участвовал в боях против украинских военных в разных населенных пунктах Луганской области, в том числе возле аэропорта "Луганск".

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Ли Вон Чоль воевал на стороне оккупантов в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, а также в поселке Спорное Донецкой области. В октябре 2024 года украинские военные ликвидировали его группу, а самого боевика захватили в плен.

Суд признал Ли Вон Чоля виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за участие в незаконном вооруженном формировании, похищение оружия и боеприпасов, а также захват государственных зданий. Он признал свою вину и начал отбывать наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, реальный срок заключения получила еще одна участница агентурной группы ФСБ, которая приводила российские удары по пунктам базирования защитников Харькова.