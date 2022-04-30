Суд арестовал более 50 белорусских вагонов-цистерн, пересекших украинскую границу перед войной

Суд арестовал более 50 белорусских вагонов-цистерн, пересекших украинскую границу перед войной

Суд арестовал полсотни белорусских вагонов-цистерн, пересекших границу на Черниговщине накануне вторжения РФ в Украину.

Вагоны фактически обеспечивали логистику оккупационных-русских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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"Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука", — сообщили в ДБР.

Там добавили, что некоторые цистерны несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

"Продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука", — отметили в ДБР.

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Ранее стало известно, что ДБР провело масштабные обыски во Львовской области у родственников пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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