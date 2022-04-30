Суд арестовал более 50 белорусских вагонов-цистерн, пересекших украинскую границу перед войной

Суд арестовал полсотни белорусских вагонов-цистерн, пересекших границу на Черниговщине накануне вторжения РФ в Украину.
Вагоны фактически обеспечивали логистику оккупационных-русских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
"Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука", — сообщили в ДБР.
Там добавили, что некоторые цистерны несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.
"Продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука", — отметили в ДБР.
Ранее стало известно, что ДБР провело масштабные обыски во Львовской области у родственников пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.
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