Суд арестовал имущество предприятия, финансировавшего оборонно-промышленный комплекс России

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество предприятия, финансировавшего оборонно-промышленный комплекс России.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2022 году должностные лица частного акционерного общества, конечными бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ, совершают действия по финансированию силового блока и оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Под арест попали:

комплекс нежилых помещений, общая площадь которых составляет 5 тысяч квадратных метров;

14 транспортных средств;

100% уставного капитала – около 11,4 миллиона гривен, а также другие средства, хранящиеся на 16 счетах в банках.

Прокурорами также осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами субъекта хозяйствования действий, направленных на финансовое обеспечение насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 4 ст. 110 -2 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в освобожденном Волчанске Харьковской области задержан местный гауляйтер. Коллаборант срывал государственные флаги в оккупированном городе и планировал стать оккупационным мэром города. Теперь изменнику грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку его задержали правоохранители.

Читайте также: