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Суд избрал меру пресечения экс-нардепу и руководителю концерна, который обеспечивал российских оккупантов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Суд избрал меру пресечения экс-нардепу и руководителю концерна, который обеспечивал российских оккупантов

Экснардеп Украины получил меру пресечения в виде содержания под стражей

Экс-нардеп и шесть руководителей топ-менеджмента получили меру пресечения.

Экс-руководители концерна, который снабжал продукцией российских оккупантов и бывший нардеп Украины, получили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

“Сейчас у нас задержаны семь человек, которые подозреваются в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору. В частности, задержан организатор преступной схемы — бывший народный депутат Украины, член Партии регионов. В настоящее время экснародному депутату и еще шестерым представителям топ-менеджмента концерна избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога”, — рассказала в эфире телемарафона представительница ДБР Татьяна Сапьян.

Сама же ДБР не открывает имя подозреваемого. Однако "УП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что речь идет о нардепе 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине и его концерне NICMAS.

Напомним, что возле блокпоста на выезде из Киева работница правоохранительного органа сбила военного.

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Дата публикации
Просмотры
619
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