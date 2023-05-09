Суд конфисковал активы коллаборанта Сальдо: квартиры, гостиницу, автомобили и предприятия

У предателя Сальдо конфисковали недвижимость, в частности, в Херсоне и Одессе.

Высший антикоррупционный суд 9 мая конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Речь идет о зарегистрированном в Коростышевском районе Житомирской области ПАО "Каштан", которое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. ВАКС также конфисковал 30% транспортной компании "Дельта Сервис".

Кроме того, в Сальдо забрали гостиницу и трехэтажное здание в Херсоне, дом площадью 226 квадратов в Херсоне, квартиры в Херсоне и Одессе, апартаменты площадью более 300 квадратов в Ялте, квартиру и два паркоместа в "Ореанде", несколько земельных участков и автомобиль Volvo.

Суд отказался конфисковывать имущество, записанное на дочь Ирину, в частности зарегистрированное в Херсоне ООО "Бебко" (сеть автосалонов, которая является дилером автомобилей Volvo) и зарегистрированное в Херсоне ООО "Конка", которое занимается организацией досуга.

Иск о конфискации состояния Сальдо подал Минюст.

Что известно о коллаборанте Владимире Сальдо

Коллаборант Сальдо с 2002 по 2012 год занимал должность городского головы Херсона. В 2012 году его избрали народным депутатом Украины от "Партии регионов". В 2014 году он бежал в Российскую Федерацию.

После начала полномасштабного вторжения России Сальдо перешел на сторону оккупантов. 26 апреля 2022 года в Херсоне, который в то время был оккупирован, российские войска "назначили" новых руководителей-коллаборантов: "председателя областной администрации" Владимира Сальдо и "председателя городской администрации" Александра Кобца.

Сальдо инкриминируют коллаборационизм и государственную измену во время военного положения, дело уже передали в суд.

В начале января 2023 года ГБР провело обыски в бывшем доме Владимира Сальдо. По месту жительства "гауляйтера" обнаружены документы с прямыми указаниями по совершению преступлений против Украины.

По данным The Guardian, Владимир Сальдо открыл свою аграрную фирму в Великобритании, несмотря на то, что против него ранее были введены персональные санкции.

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