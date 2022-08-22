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Суд над пленными в Мариуполе перечеркнет возможность переговоров с Россией — Зеленский

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Суд над пленными в Мариуполе перечеркнет возможность переговоров с Россией — Зеленский

Фото: Офис президента Украины

Украинский президент предупредил, чем закончится для Москвы попытка устроить "гнусное судилище" над защитниками Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что готовящийся в Мариуполе суд над пленными украинскими бойцами сделает невозможными любые переговоры с Москвой.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на ночь 22 августа.

Зеленский отметил, что, по сообщениям в СМИ, в Мариуполе готовят "декорации для абсолютно противного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов".

По его словам, реакция Украины на такие действия "будет абсолютно понятна".

“Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало”, — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет терпеть "издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле".

Напомним, в День независимости, 24 августа, российские оккупанты готовятся к "суду" над украинскими военнопленными.

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