Суд над российским оккупантом: жена расстрелянного мужчины рассказала, какое наказание требует для убийцы

В Киеве продолжается суд над российским оккупантом Вадимом Шишимариным, признавшимся в убийстве гражданского украинца.
Слушание проходит в Соломенском суде Киева. Там уже выступила вдова убитого мужчины.
Об этом сообщает "Укринформ".
Женщина рассказала, что россиянин убил ее мужа, когда тот вышел из дома. Погибший был в гражданской одежде и без оружия.
Вдова отметила, что требует, чтобы оккупанта приговорили к пожизненному лишению свободы, однако она будет не против, если Шишимарина обменяют на защитников из "Азовстали".
"Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за", — сказала во время судебного заседания женщина.
Напомним, в ходе досудебного расследования российский военный Вадим Шишимарин признался в убийстве мирного жителя Сумской области. Оккупанту грозит пожизненное заключение.
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