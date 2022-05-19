Суд над российским оккупантом: жена расстрелянного мужчины рассказала, какое наказание требует для убийцы

В Киеве продолжается суд над российским оккупантом Вадимом Шишимариным, признавшимся в убийстве гражданского украинца.

Слушание проходит в Соломенском суде Киева. Там уже выступила вдова убитого мужчины.

Об этом сообщает "Укринформ".

Женщина рассказала, что россиянин убил ее мужа, когда тот вышел из дома. Погибший был в гражданской одежде и без оружия.

Вдова отметила, что требует, чтобы оккупанта приговорили к пожизненному лишению свободы, однако она будет не против, если Шишимарина обменяют на защитников из "Азовстали".

"Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за", — сказала во время судебного заседания женщина.

Напомним, в ходе досудебного расследования российский военный Вадим Шишимарин признался в убийстве мирного жителя Сумской области. Оккупанту грозит пожизненное заключение.

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