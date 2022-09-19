Суд наказал мужчину из Ахтырки, который сразу после авиабомбардировок РФ прославлял на улицах оккупантов

В Полтавской области суд объявил приговор жителю Ахтырки, который после обстрела оккупантами населенного пункта прославлял Россию на улицах.

Стороннику "русского мира", оправдывавшему бомбардировки и убийства РФ в Украине, дали 2 года лишения свободы, но условно.

Такое решение принял Шишацкий районный суд.

Как отмечается, инцидент произошел в марте, сразу после авиабомбардировок Ахтырки Россией. После обстрела местный пенсионер вышел на улицу, где начал распространять российскую пропаганду о мол "русских землях".

Пенсионер в присутствии свидетелей публично прославлял Российскую Федерацию и ее армию, которая, к слову, убивает и терроризирует мирных людей. Также он поддерживал военную агрессию против Украины. По его словам, оккупанты "все делают правильно".

Предатель навязывал пропагандистские утверждения, что мол во время оккупации РФ "наведет порядок".

Его слова суд признал оправданием военной агрессии против Украины и прославлением врага. Его признали виновным и приговорили к двум лишениям лет, но условно.

Напомним, суд вынес приговор коллаборанту из Харьковщины, который говорил о лучшей жизни после прихода "русского мира".

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