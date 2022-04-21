Суд Путина в Гааге: нет механизмов привлечь его к ответственности, но есть возможность собрать доказательства геноцида

Суд Путина в Гааге: нет механизмов привлечь его к ответственности, но есть возможность собрать доказательства геноцида

Трибунал для Путина и его армии убийц-мародеров – это вполне логичный шаг после нашей победы.

Но юристы сомневаются, что мы застанем кадры, например, как это было в Нюрнберге в 46 году, когда на скамье подсудимых сидели десятки исполнителей гитлеровских приказов, отмечается в ТСН.

Это был суд победителей над побежденными на их земле, когда фашистам бежать было уже поздно. Сегодня реалии иные и о наступлении в Москву речь не идет, но это не значит, что нет механизмов привлечь к ответственности российское военно-преступное руководство и каждого отдельно взятого солдата.

Российские преступления украинские власти фиксируют в режиме реального времени. Присоединяться может каждый, заполнив специальную форму онлайн. Офисом генпрокурора официально зарегистрировано более 7 тысяч военных преступлений.

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Часто, даже одно фото может помочь. Как, например, фиксация повреждений автомобиля в Николаеве. Собрав подобные снимки из многих регионов, аналитики обобщают и заявляют – Россия использует против мирных городов кассетные боеприпасы, что тоже является военным преступлением.

Прокурор Международного уголовного суда назвал Украину местом преступления, заявив: есть все основания полагать, что на нашей земле происходили такие преступления.

Международный уголовный суд, в быту более известный как Гааага, расследуют геноцид, агрессию и преступления против человечества. Среди именных обвиняемых – Муаммар Каддафи и экспрезидент Судана Омар аль-Башир. Приговор такого суда, даже заочный, будет означать моментальный арест на территории любой из стран, признающих юрисдикцию суда.

Россия решение международного суда не признает. Путин отказался это делать после развязавшейся войны в Грузии. Поэтому условный генерал Мизинцев, который руководит осадой Мариуполя, а до этого "возглавлял" операцию в Сирии как минимум навечно невыводимый из своей «федерации».

Каков может быть трибунал над Путиным и его армией убийц-мародаров

В новейшей истории есть прецедент создания трибунала по решению ООН. Это произошло по делу бывшей Югославии. Экс-президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич скончался в тюрьме в Гааге в 2006 году, ожидая суда.

А, к примеру, осужденный генерал Праляк в знак протеста против приговора, выпил яд прямо в зале заседаний трибунала.

Мир должен признать и доказать, что Россия не просто пошла войной на Украину, а это откровенный геноцид. И на следующие десятилетия, а скоро такие процессы не идут, перед нашей страной встанет непростая задача – юридически это доказать.

Сложнее всего, как говорят юристы, установить не только последствия, но и планы и намерения России целенаправленно истреблять украинцев.

Например, одним из доказательств может стать карта, находящаяся в распоряжении полиции Киевской области. Оккупанты убегая потеряли план захвата Киева со всеми точками, которые должны взять под контроль. Что важно, эта карта была напечатана 14 февраля, то есть за 10 дней до полномасштабного вторжения.

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