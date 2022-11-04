"Суд" в оккупированном Севастополе признал погибшими почти два десятка моряков крейсера "Москва"

К концу августа официально были признаны погибшими лишь трое моряков с крейсера.

Суд во временно оккупированном Севастополе признал погибшими 17 российских моряков, служивших на затонувшем в апреле крейсере "Москва".

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Отец одного из погибших, Егора Шкребца, рассказал изданию "Агентство", что судебные заседания проходили летом и осенью по заявлениям родителей военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести.

Их интересы в суде представляли военная прокуратура и командование воинской части.

К концу августа официально были признаны погибшими лишь трое моряков с крейсера.

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Пытались сбежать из крейсера "Москва" на плоту

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