Суд вынес приговор коллаборанту из Харьковщины, который говорил о лучшей жизни после прихода "русского мира"

В Полтавской области осудили коллаборанта из Харьковщины.
Харьковчанин во время полномасштабного вторжения России в Украину отрицал агрессию страны-террориста и призвал поддерживать действия Кремля и армии Путина. Коллаборант получил судебный приговор.
Об этом стало известно из реестра судебных решений.
Житель Чугуевского района утверждал, что все разрушения в Украине, нанесенные Россией, происходят якобы "из-за ВСУ". Он также распространял традиционные месседжи Кремля, что после установления российской власти жизнь в Украине "улучшится".
В конце мая коллаборант находился в очереди за гуманитарной помощью, где публично поддерживал Россию. Его обнаружили и задержали.
Правоохранители квалифицировали дело по ч. 1 ст. 111-1 УКУ. В ходе судебного разбирательства дела обвиняемый признал свою вину.
Глобинский райсуд признал коллаборанта виновным и назначил 10 лет запрета занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Подсудимый может оспорить приговор в течение 30 дней.
Напомним, в Полтавской области будут судить гражданина РФ, который отрицал вооруженную агрессию России против Украины и считал временную незаконную оккупацию части территории Украины россиянами правомерной.
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