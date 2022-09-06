Суд взял под стражу военнослужащих, причастных к ранению детей на выставке в Чернигове

Двум военнослужащим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога.

Суд заключил под стражу военнослужащих, причастных к ранению детей на выставке в Чернигове.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По ходатайству следователей ДБР двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, Деснянский районный суд города избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога.

Военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тыс. гривен для каждого.

Ранее сотрудники ДБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Центрального региона.

Напомним, 3 сентября днем в Чернигове раздался взрыв – сдетонировал боеприпас. По состоянию на 4 сентября количество раненых в результате взрыва возросло до 15 человек. Среди пострадавших – 8 детей и 7 взрослых. Из них 2 детей и 2 взрослых находятся в больницах.

Военных подозревают в допущении взрыва на детской ярмарке в Чернигове

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