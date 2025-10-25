- Дата публикации
Судьба двух крупных городов решится до конца года: тревожный прогноз военного
В Донецкой области ухудшается ситуация на Покровском направлении. Российские войска повторно вошли в Покровск, где ведут стрелковые бои. Мирноград рискует оказаться в окружении.
До конца года может разрешиться судьба Покровска и Мирнограда.
Такое мнение высказал лейтенант ВСУ с позывным «Алексом».
По его данным, в Мирнограде ситуация не легче, чем в Покровске. Причиной такой сложной ситуации невозможность осуществлять полноценное логистическое обеспечение переднего края обороны.
В то же время, пока Силы обороны Украины временно стабилизировали ситуацию, однако она до сих пор остается тяжелой.
«Противник уперся в рубежи, которые он не может пересечь и продолжать продвигать для полного захвата города», — добавил военный.
Ранее сообщалось, что не менее 250 оккупантов ведут бои на улицах Покровска, дороги в город находятся под контролем российских дронов.
Напомним, в середине августа оккупанты повторно проникли в город и образовали несколько точек накопления, из которых они двигаются дальше — в районе железной дороги, между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское-Новопавловка-Гнатовка.