"Судьба мира решается в Украине сегодня": доброволец из Швеции рассказал, почему воюет в Мариуполе

"Судьба мира решается в Украине сегодня": доброволец из Швеции рассказал, почему воюет в Мариуполе

Путин не будет доволен только оккупацией Украины, считает шведский доброволец.

Добровольцы со всего мира направляются в Украину, чтобы встать на ее защиту от российской агрессии. Они уверены – если не остановить российских оккупантов здесь и сейчас, то иностранные государства будут следующими.

Об этом свидетельствует рассказ добровольца из Швеции, опубликованный полком "Азов".

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"Сегодня я участвую в военных операциях в Мариуполе против российского вторжения. Почему я здесь? Это очень просто – если мы не остановим московитов, они продолжат движение на Запад. Путин не будет доволен только оккупацией Украины. Он продолжит дальше на Запад. И в один день россияне будут у моей границы, у границ Швеции, у моего дома", – рассказал доброволец.

"Ветераны Европы, судьба Европы и, возможно, всего мира решается сегодня в Украине. Поэтому важно, чтобы вы к нам присоединились в борьбе против российского вторжения", — призвал защитник Украины из Швеции.