Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Судьба мира решается в Украине сегодня": доброволец из Швеции рассказал, почему воюет в Мариуполе

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Судьба мира решается в Украине сегодня": доброволец из Швеции рассказал, почему воюет в Мариуполе

Скриншот с видео

Путин не будет доволен только оккупацией Украины, считает шведский доброволец.

Добровольцы со всего мира направляются в Украину, чтобы встать на ее защиту от российской агрессии. Они уверены – если не остановить российских оккупантов здесь и сейчас, то иностранные государства будут следующими.

Об этом свидетельствует рассказ добровольца из Швеции, опубликованный полком "Азов".

"Сегодня я участвую в военных операциях в Мариуполе против российского вторжения. Почему я здесь? Это очень просто – если мы не остановим московитов, они продолжат движение на Запад. Путин не будет доволен только оккупацией Украины. Он продолжит дальше на Запад. И в один день россияне будут у моей границы, у границ Швеции, у моего дома", – рассказал доброволец.

"Ветераны Европы, судьба Европы и, возможно, всего мира решается сегодня в Украине. Поэтому важно, чтобы вы к нам присоединились в борьбе против российского вторжения", — призвал защитник Украины из Швеции.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация