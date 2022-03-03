"Судьба мира решается в Украине сегодня": доброволец из Швеции рассказал, почему воюет в Мариуполе

Путин не будет доволен только оккупацией Украины, считает шведский доброволец.
Добровольцы со всего мира направляются в Украину, чтобы встать на ее защиту от российской агрессии. Они уверены – если не остановить российских оккупантов здесь и сейчас, то иностранные государства будут следующими.
Об этом свидетельствует рассказ добровольца из Швеции, опубликованный полком "Азов".
"Сегодня я участвую в военных операциях в Мариуполе против российского вторжения. Почему я здесь? Это очень просто – если мы не остановим московитов, они продолжат движение на Запад. Путин не будет доволен только оккупацией Украины. Он продолжит дальше на Запад. И в один день россияне будут у моей границы, у границ Швеции, у моего дома", – рассказал доброволец.
"Ветераны Европы, судьба Европы и, возможно, всего мира решается сегодня в Украине. Поэтому важно, чтобы вы к нам присоединились в борьбе против российского вторжения", — призвал защитник Украины из Швеции.
Добровольцы со всего мира направляются в Украину, чтобы встать на ее защиту от московской орды. Они уверены – если не остановить российских оккупантов здесь и сейчас, то их страны будут следующими. pic.twitter.com/qgMve2Lnqq— АЗОВ (@Polk_Azov) 3 марта 2022
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.