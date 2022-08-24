Судилище над "азовцами": россияне готовят провокацию в филармонии

Андрющенко сообщил о том, что сейчас происходит в Мариуполе.

Во временно оккупированном Мариуполе квартал со зданием филармонии, где оккупанты готовят судилище над бойцами "Азова", закрыты российскими военными вторые сутки подряд.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об этом сегодня, 24 августа.

"Вчера работникам – рабочим в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехали три автобуса в сопровождении пяти камазов с военными. Кто и зачем пока неизвестно", – сказал Андрющенко.

По его информации, подконтрольные оккупационным властям Мариуполя паблики сообщили о минировании филармонии и нахождении по меньшей мере одного взрывного устройства.

"Эта информация, со ссылкой на "мой источник в филармонии", похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно. Поэтому обращаем внимание на распространение такой информации и просим огласки СМИ с целью предотвращения каких-либо провокаций российской стороной. Как показывает опыт – они до сих пор боятся публичности», – добавил он.

Дата начала судилища остается неизвестной, однако совокупность факторов как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни.

Как сообщалось, российские оккупанты в Мариуполе инсценируют так называемые задержания бойцов "Азова". Таким образом, россияне хотят создать иллюзию "успешной" борьбы с украинским сопротивлением.

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