Судилище над военнопленными в Мариуполе: американские аналитики назвали "цели" оккупантов

В День независимости, 24 августа, российские оккупанты готовятся к "суду" над украинскими военнопленными.

У государства-террористки у России две цели, готовясь к показательному судилищу над защитниками "Азовстал" в филармонии Мариуполя.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"Эти показательные процессы, скорее всего, будут организованы, чтобы создать у российской аудитории впечатление, что российские оккупационные власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности оккупированных территорий. Россияне, вероятно, проведут "суды" 24 августа, чтобы установить дополнительные информационные условия для осуществления контроля на оккупированных территориях", — объясняют аналитики.

Следует отметить, что в украинском ГУП предупреждали, что Россия готовит теракт во время суда над военными. По данным разведки, оккупанты могут нанести ракетный удар по помещению флармони и обвинить в этом нападении ВСУ.

Как сообщалось, верховный суд России 2 августа признал украинский полк "Азов", большая часть бойцов которого находится в плену оккупантов, террористической организацией. Судебные заседания провели в закрытом режиме, а само рассмотрение состоялось по требованию Генпрокуратуры РФ.

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