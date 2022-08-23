Судилище над защитниками "Азовстали": зачем Россия это делает

Судилище над защитниками "Азовстали" станет очередной каплей в чаше невозвращения.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя планирование судилища над украинскими военнопленными в Мариуполе

"Если судилище состоится, то вопрос переговоров к выходу на границы 1991 года будет закрыт. В дальнейшем будет только военный путь к возвращению наших территорий под контроль нашей страны", — сказал Жданов.

Относительно намерений и мотивации Кремля для устроения так называемого "суда" Жданов отметил, что это логике не поддается.

"Если вы хотите понимать логику РФ, посмотрите на то, что 95% Россия делает для внутреннего рынка и только 5% для внешнего. Это судилище, которое они пытаются устроить, это 95% для внутреннего рынка", – сказал эксперт.

5%, по словам Жданова, Россия оставляет для того, чтобы в очередной раз показать Украине и миру, что российская власть не подчинена никаким международным правилам, не боится наказания, знает, что его не будет.

"Они думают, если мы не сдадимся, они будут делать все, что захотят. Но они не понимают, что мы дальше читаем эту фразу: если мы сдадимся, с нами будет еще хуже", — добавил Жданов.

Напомним, Андрущенко указал на странные действия оккупантов в отношении судилища над защитниками в Мариуполе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что судилище над пленными украинскими бойцами, который кафиры готовят в Мариуполе, сделает невозможными любые переговоры с Москвой.

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