Судно с украинской кукурузой не дошло до порта назначения: что произошло

Запланированное прибытие в воскресенье, 7 августа, в порт Триполи (Ливан) первого судна с украинской кукурузой было отменено.

Компания Marine Traffic, которая следит за движением судов и расположением кораблей в море, показала, что Razoni под флагом Сьерра-Леоне стоит на якоре в Средиземном море вблизи Турции.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра Кабинета министров Ливана.

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Судно покинуло Украину и пересекло Черное море согласно соглашению военного времени. Но вынуждено было стать на якорь в Средиземном море вблизи Турции и изменить свой статус. Причина задержки неизвестна.

Министр транспорта Ливана Али Хами написал в Twitter, что судно, "которое должно было добраться до порта Триполи в Ливане, изменило свой статус".

Однако Хами отказался от дальнейших комментариев, когда с ним связалось Associated Press.

В посольстве Украины в Бейруте сообщили, что прибытие корабля отложено, добавив, что "обновленная информация будет отправлена ​​позже, когда мы получим информацию о точном дне и времени прибытия корабля".

В то же время судно изменило свой статус на "заказ", что означает, что судно ждало, пока кто-то купит кукурузу.

Напомним, после официального объявления коридоров для судов, которые будут вывозить украинское зерно, в Одесской области приступили к разблокированию портов. Уже возобновили работу портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение безопасности судоходства. Схема вывоза зерна предполагает, что суда будут собираться в караван, сопровождающий украинский корабль.

Накануне глава Мининфраструктуры Александр Кубраков предположил, что экспорт зерна по Черному морю может быть остановлен, если Россия будет вести обстрелы или провоцировать какую-то другую угрозу в акватории.

Как известно, 26 июля в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), организованного для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. В него входят представители Турции, Украины, России и ООН.

Мешок муки стал доказательством того, что Россия ворует в Украине зерно. Посол в Ливане Игорь Осташ в ТСН

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