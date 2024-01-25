"Судный день": Z-пропагандисты ноют об атаке HIMARS на полигон дронщиков под Иловайском

Официально информация не подтверждена украинской стороной.
Российские пропагандисты и Telegram-каналы заявили об обстреле военного полигона захватчиков под Иловайском на оккупированной территории Донецкой области.
Российский Telegram-канал Astra пишет, что о взрывах в Иловайске днем 24 января сообщали местные жители. Утверждается, что обстрел велся из системы HIMARS, есть погибшие и раненые, их количество уточняется.
По данным российского паблика ВЧК-ОГПУ, в результате удара погибли 24 российских оккупанта, еще четверо получили ранения.
Позже один из "Z-военкоров" сообщил, что удар HIMARS был нанесен по скоплению российских операторов БпЛА, собравшихся на обучение.
"Начальник курсов проекта "Судный день" (Судоплатов) с позывным Со****н разослал без какой либо проверки через бот незнакомым людям координаты, куда приезжать на подготовку. Прилетели "Химарсы". Есть погибшие. Сейчас руководство проекта "Судоплатов" пытается замять ситуацию и назначить крайних из погибших. И данная ситуация не уникальна", – сообщил Z-пропагандист.
Как обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов, факт удара подтверждают другие Z-пропагандисты: Алексей Чадаев и Анастасия Кашеварова.
Официально информация не подтверждена ни украинской стороной, ни представителями оккупантов.
Позже в Сети показали видео якобы этого удара, но подтверждений, что речь идет именно об этом факте нет.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко показал видео, как нацгвардейцы на передовой умело уничтожают российские танки.
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