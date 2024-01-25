"Судный день": Z-пропагандисты ноют об атаке HIMARS на полигон дронщиков под Иловайском

Российские пропагандисты и Telegram-каналы заявили об обстреле военного полигона захватчиков под Иловайском на оккупированной территории Донецкой области.

Российский Telegram-канал Astra пишет, что о взрывах в Иловайске днем 24 января сообщали местные жители. Утверждается, что обстрел велся из системы HIMARS, есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

По данным российского паблика ВЧК-ОГПУ, в результате удара погибли 24 российских оккупанта, еще четверо получили ранения.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Позже один из "Z-военкоров" сообщил, что удар HIMARS был нанесен по скоплению российских операторов БпЛА, собравшихся на обучение.

"Начальник курсов проекта "Судный день" (Судоплатов) с позывным Со****н разослал без какой либо проверки через бот незнакомым людям координаты, куда приезжать на подготовку. Прилетели "Химарсы". Есть погибшие. Сейчас руководство проекта "Судоплатов" пытается замять ситуацию и назначить крайних из погибших. И данная ситуация не уникальна", – сообщил Z-пропагандист.

Скриншот поста Z-пропагандиста

Как обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов, факт удара подтверждают другие Z-пропагандисты: Алексей Чадаев и Анастасия Кашеварова.

Официально информация не подтверждена ни украинской стороной, ни представителями оккупантов.

Позже в Сети показали видео якобы этого удара, но подтверждений, что речь идет именно об этом факте нет.