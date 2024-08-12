Суджа находится под контролем украинских сил – военный ВСУ: появилось видео

Украинский воин показал, как с побратимами едет по центральной площади Суджи.

Российский город Суджа в Курской области находится под контролем украинских сил.

Об этом сообщил военный ВСУ и обнародовал соответствующее видео.

Украинский воин показал, как с побратимами едет по центральной площади Суджи.

Суджа – под контролем украинских сил

Ранее сообщалось, что бронетехника ВСУ продвинулась на 22 км к востоку от Суджи.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРОРЫВ ВСУ ПОД КУРСКОМ: "кадыровцы" убежали, ВС РФ сдаются, россияне заговорили по-украински!

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили оборонные действия ВСУ на фронте. На Ставке Украина впервые признала наступление ВСУ на Курщине.