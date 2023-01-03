Сухопутный коридор в Крым и оккупация большого города на левобережье Днепра: Мусиенко рассказал о новых нападениях врага

Россия может готовить одновременное наступление в нескольких направлениях, чтобы выполнить задачу-минимум и максимум.

Россия может пойти в новые наступления одновременно с востока и севера Украины.

Об этом "24 каналу" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, перед россиянами стоит несколько задач: минимум и максимум.

Прежде всего, враг стремится удержать оккупированные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор в Крым.

Также россияне могут преследовать цель расширения границ захваченных территорий государства. В первую очередь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Учитывая цель оккупантов можно предположить, что для того, чтобы не давать украинским войскам концентрироваться на юге, захватчики будут атаковать с севера и востока. Основное направление удара врага может быть из района Белгородской и Курской областей России, чтобы не растягивать "плечо" логистических" цепочек оккупантов. Вспомогательным направлением может стать либо Беларусь, чтобы оттянуть наши силы и средства, либо непосредственно Южное направление – из района Мелитополя или Токмака. Это один из сценариев, которые могут быть», – рассказал Мусиенко.

Задача-максимум оккупантов состоит в попытке атаковать и оккупировать большую часть Украины. К примеру, они захватят большой город на левом берегу Днепра.

По словам Мусиенко, россиянам вряд ли удастся добиться этой цели.

"Есть другой сценарий. Согласно ему, ВСУ прорвет оборону врага, то распределит свои усилия и рассредоточится по всей линии фронта – ему не удастся сконцентрировать на каком-то отдельном участке большие силы и возможности", – отметил эксперт.

Ранее Александр Мусиенко отмечал, что у врага есть планы создания ударной группы.

"Как минимум, одной основной и одной-двух вспомогательных для того, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны – в марте-апреле, возможно раньше. Они формируют резервы", – заявлял эксперт.

По данным Генштаба за 3 января, россияне не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой области.

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