Сумчане в самые сложные времена войны демонстрируют невероятную силу духа и останавливают технику голыми руками

Сумская область сейчас в постоянной опасности, но находят силы давать бой, заставляющий врага убегать.

Утром в Сумской военной администрации сообщили хорошие новости — ВСУ уничтожили позиции вражеских «Градов», которые стояли вокруг города, и вечером и всю ночь держали в тревоге жителей Сум. Полиция вместе с терробороной задержали 9 российских солдат.

Об этом сообщили в ТСН.

Ахтырку закидывают вакуумными бомбами. Это оружие массового поражения, запрещенное Женевской конвенцией. В полдень одна такая попала в нефтебазу, она пылает. И как теперь уже установили – такими тремя вакуумными бомбами позавчера уничтожили воинскую часть. Специалисты обнаружили на местах разрывов их остатки. На видео видно, какие гигантские воронки она оставляет после себя.

В Ахтырке до сих пор разбирают завалы и достают оттуда тела погибших. Более 30 раненых военных и двух журналистов из Дании в Ахтырской больницы эвакуировали в Полтаву, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. В Ахтырке и в других городах по области очень много погибших российских оккупантов, пока их собирают, складывают у моргов. Ведь в самих моргах места нет, ведь трупов очень много. Сейчас ищут возможность, чтобы доставить в область какой-нибудь большой рефрижератор, и туда их грузить, чтобы потом «Красный крест» вывез их в Россию.

На дорогах, на полях очень много заброшенной вражеской техники – оккупанты выкатывают горючее, бросают танки и БТРы, и пешком убегают у границы. Пока в городах Сумщины врага нет, но на трассах очень опасно. Под Ахтыркой вражеская ДРГ на БТРе расстреляла гражданских в машине, а машину забрали. Вчера под Ахтыркой российские танки обстреляли автобус с гражданскими. Скорую помощь не подпускали.

В Сумах накануне в районе аэропорта расстреляли машину, где ехала мать с младенцем на руках и двумя подростками, женщина скончалась от выстрела в голову.

Поэтому просят людей не уезжать и не передвигаться между населенными пунктами.

Какая ситуация в Харькове и Сумах

Ну, и в эти дни сумчане демонстрируют просто невероятную силу духа, патриотизма, останавливают вражеские БТРы и танки голыми руками, подрывают вражеские блокпосты, технику, бензовозы. Смелая женщина отказывалась показывать свой паспорт оккупантам на блок-посте. Женщина противостоит трем вооруженным на БТРе, не боится, потому что на своей земле открыто называет их террористами.

Появилось видео, которое сняли селяне под Конотопом. Колонна российских солдат, бросив военную технику, уже пешком идет в сторону границы России, очевидно, не желая больше воевать.

А вот история о двух железнодорожниках, которые хитростью завели в ловушку и разоружили российских оккупантов на БТРе на станции Сумы-Товарная. Когда россияне спросили, как им проехать, указали путь в тупик, а там солдат скрутили, а других заставили бежать. Такие настоящие сумские партизаны. Страну, где такие люди, не победить!