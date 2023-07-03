Сумы были атакованы 4 дронами: власти заявили о многих раненых (фото)

В результате ударов повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома.

Российские оккупанты 3 июля атаковали Сумы четырьмя беспилотниками Shahed 136, в результате чего погиб человек, еще 16 – получили ранения.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"По состоянию на 10:49 зафиксировано 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру г. Сумы Сумской области. В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома", — говорится в заявлении областной администрации.

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Там отметили, что по состоянию на 13:00 известно об одном погибшем и 16 раненых в результате российской атаки. Пострадавшим оказали помощь.

В Сумах продолжаются работы по эвакуации и ликвидации последствий пожара.

"Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос их размещения. Оказывается медицинская и психологическая помощь", — заверили в ОВА.

В результате атаки дронами по Сумам ранены 16 человек/Фото: Сумская ОВА

В результате атаки дронами по Сумам ранены 16 человек/Фото: Сумская ОВА

Удары беспилотниками по Сумам: что известно

Днем 3 июля российские захватчики атаковали Сумы несколькими дронами-камикадзе иранского производства. В результате ударов сначала было известно о повреждении одного жилого пятиэтажного дома.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об одном погибшем в результате российской атаки по Сумам.

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